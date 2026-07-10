Elazığ'da iş adamı Soyer Orhan, ortağının sahte imzayla şirket müdürlüğünü ve yetkilerini elinden almaya çalıştığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Orhan, sahte imzayı tesadüfen fark ettiğini belirterek yargıdan ve yetkililerden destek istedi.

Elazığ'da Harput Dibek'in kurucusu Soyer Orhan, ortağının sahte imzayla şirket yönetimini ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Kurduğu şirkette yetkilerini kaybetmek üzere olduğunu fark eden Orhan, soluğu adliyede aldı.

SAHTE İMZA KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINDI

11 yıldır işlerini devam ettiren Orhan, 2024 Aralık ayında yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı şirketin yüzde 50'sini Muhammet K.'ye devretti. Ardından yönetimsel olarak sıkıntılar yaşayan Soyer Orhan, 20 gün önce şans eseri denk geldiği bir evrakta hem kendi hem de daha önceki 3'üncü ortağının imzasının taklit edilerek noterde onaylatıldığını gördü. Kurduğu şirketin müdürlüğünü ve yetkilerini kaybetmek üzere olduğunu fark eden Orhan, savcılığa başvurarak olayı mahkemeye taşıdı.

Sahte imzayla tüm yetkisi elinden alınacaktı, son anda fark edip adliyeye koştu

“İMZAMI TAKLİT ETTİLER”

Firmayı 2015 yılında Elazığ'da kurduklarını dile getiren Soyer Orhan, "Üretim 2017 yılında başladı. Yaklaşık 11 yıldır işimize devam ediyoruz. Burayı ilk başta tek başıma açtım. 2024 yılının 12'inci ayında ekonomik sıkıntılardan dolayı yüzde 50'sine ortak aldım. 18 aydır ortaklığımız devam ediyor. Şu anda 2 ortağız. 18 aydır yönetimsel olarak sıkıntılar yaşıyorduk. İşleri bilmeme rağmen uzaklaştırıldım. Beni çok bunalttıkları için kendim bırakmak istedim fakat, çok ucuz fiyatlar teklif edildi ondan dolayı kabul etmedim. Sonrasında noterden benim adıma resmi ortağımın müdür tayin edildiğini fark ettim. 1. Noter'de benim ve önceki 3. ortağım adına sahte imza atıldığını gördüm. İmzamı taklit ettikleri için suç duyurusunda bulundum" dedi.

Sahte imzayla tüm yetkisi elinden alınacaktı, son anda fark edip adliyeye koştu

“BASKIYLA ŞİRKETİ ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞTILAR”

Orhan, "Yaklaşık 20 gündür savcılıkta bekliyoruz. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. İmzayı şans eseri fark ettim. Fark etmeseydim burada hissem dışında herhangi bir yetkim kalmayacaktı. Benim adıma her şey yapılabilirdi. İmzayı fark etmeseydim burada çalışan dahi olmayabilirdim. Genel vekaletname vermiş gibi bir şey olacaktı. Noterin buna müsamaha göstermesi çok acı bir durum. Burayı benden almak için 10'da 1 fiyat verdiler. Baskı yaparak benim burayı mecburen vermek zorunda olduğumu baskı yaparak hissettirdiler. Aynı zamanda bunların sahte fatura olayları da çıktı. Gayri resmi birisi fabrikamızı yönetiyor, naylon fatura alarak onun parasını başka yerlere attırıyorlardı. Onları da fark edince iplerimiz tamamen koptu. Mahkeme süreci başladı. İnşallah iyi olacak. Faaliyetlerimiz devam ediyor fakat mahkeme tarafından bir tedbir alınmadı. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum" diye konuştu.

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