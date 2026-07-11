Galatasaray'dan Osimhen etkisi olacak transfer: Hedefte Real Madrid'in yıldızı var
Galatasaray'ın dünya futbolunda ses getirecek bir transfer için düğmeye bastığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde için şartları zorlamaya hazırlandığı iddia edildi.
- Yönetim, taraftarda büyük heyecan yapacak bir yıldız transferi hedefliyor ve bu doğrultuda listenin ilk sırasında Valverde yer alıyor.
- 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon euro olduğu ve Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Transfer sürecinde Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Valverde hakkındaki planlaması belirleyici olabilir.
- Galatasaray yönetimi, transferin ekonomik koşullarını oluşturabilecek farklı formüller üzerinde çalışıyor ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü transfer çalışmalarında dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Federico Valverde'yi kadrosuna katabilmek için şartları araştırdığı öne sürüldü.
HEDEF SES GETİRECEK BİR TRANSFER
Sözcü'deyer alan habere göre, Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, taraftarda büyük heyecana sebep olacak bir yıldız transferi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Yönetimin, geçmişte Victor Osimhen transferinde oluşan etkiye benzer bir etki yapacak ismi kadroya kazandırmayı hedeflediği, bu doğrultuda listenin ilk sırasında Real Madrid forması giyen Uruguaylı orta saha Federico Valverde'nin yer aldığı iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO
27 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 90 milyon euro olarak gösteriliyor. Valverde'nin Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, bu durum transferi oldukça zorlaştıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
MOURINHO'NUN KARARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Haberde, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Federico Valverde hakkındaki planlamasının transfer sürecinde belirleyici olabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise transferin ekonomik koşullarını oluşturabilecek farklı formüller üzerinde çalıştığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.