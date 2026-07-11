Galatasaray'ın dünya futbolunda ses getirecek bir transfer için düğmeye bastığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde için şartları zorlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü transfer çalışmalarında dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, dünya futbolunun önemli yıldızlarından Federico Valverde'yi kadrosuna katabilmek için şartları araştırdığı öne sürüldü.

Federico Valverde

HEDEF SES GETİRECEK BİR TRANSFER

Sözcü'deyer alan habere göre, Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, taraftarda büyük heyecana sebep olacak bir yıldız transferi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Yönetimin, geçmişte Victor Osimhen transferinde oluşan etkiye benzer bir etki yapacak ismi kadroya kazandırmayı hedeflediği, bu doğrultuda listenin ilk sırasında Real Madrid forması giyen Uruguaylı orta saha Federico Valverde'nin yer aldığı iddia edildi.

Federico Valverde

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

27 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 90 milyon euro olarak gösteriliyor. Valverde'nin Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, bu durum transferi oldukça zorlaştıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Federico Valverde

MOURINHO'NUN KARARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Haberde, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Federico Valverde hakkındaki planlamasının transfer sürecinde belirleyici olabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise transferin ekonomik koşullarını oluşturabilecek farklı formüller üzerinde çalıştığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

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