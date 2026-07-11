Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim büyükelçi oldu
Resmi Gazete'de bazı atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin, Danimarka Büyükelçisi oldu.
Özetle DinleCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim büyükelçi o...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla bazı görev değişiklikleri yapıldı.
- Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Amasya, Giresun, Mardin, Şanlıurfa ve Yozgat il müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alındı.
- Türkay Dalan'dan boşalan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Ferit Meftun Harmankaya atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin atandı.
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BAKANLIKLARDAKİ ATAMALAR
- Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici, Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.
- Amasya İl Müdürlüğüne Adem YÜCEL, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin II Müdürlüğüne Murat Karaarslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz, Yozgat Il Müdürlüğüne Alper Alp atandı.
- Aynı kararlar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alındı. Dalan'dan boşalan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Ferit Meftun Harmankaya atandı.
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