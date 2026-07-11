Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, şartların oluşması halinde 24 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerde bulunabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ın adı Beşiktaş ile anılmaya başladı. İddiaya göre siyah-beyazlı yönetim, transfer şartlarının oluşması halinde 24 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimde bulunmayı değerlendiriyor.

Oğuz Aydın

BEŞİKTAŞ, OĞUZ AYDIN'I TAKİP EDİYOR

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'deki durumunu yakından izliyor. Siyah-beyazlıların, transferin önündeki şartların uygun hale gelmesi halinde milli futbolcu için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Haberde, siyah-beyazlıların bu kez rotasını Oğuz Aydın'a çevirdiği ifade edildi.

Oğuz Aydın

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maçta görev yapan Oğuz Aydın, bu karşılaşmalarda 4 asistlik katkı sağladı.

Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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