Ankara polisi Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonlar ardından gözler Çankaya Belediye başkanı Av. Hüseyin Can Güner'e çevrildi. Peki, Çankaya Belediye başkanı Av. Hüseyin Can Güner kimdir?

Çankaya Belediye başkanı Av. Hüseyin Can Güner, 1993 yılında Ankara'da doğdu. Avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.



2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi. İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.



Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin örgütlenme ve gelişiminde ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın kuruluşunda görev aldı. 2021-2023 yılları arasında SODEMSEN Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 2024 yılından itibaren SODEMSEN Başkanlığı görevini yürütmektedir.



Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir. Ayrıca İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen üyesidir.

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