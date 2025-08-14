Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mert Müldür sakatlandı mı? Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat olacak

Mert Müldür sakatlandı mı? Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat olacak

- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında sahsında Feyenoord'u 5-2 yenerek adını bir üst tura yazdırmıştı. Kıran kırana geçen mücadelede rakibi ile girdiği bir pozisyonda omzuna darbe alan milli futbolcu Mert Müldür hastanelik oldu. Taraftarlar Mert Müldür'ün sağlık durumunu merak ediyor, ameliyat olacağı öğrenildi. Peki Mert Müldür'ün nesi var, maçlara çıkamayacak mı? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda 2-1 yenildiği Feyenoord’u Kadıköy’deki rövanşta 5-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. 

MERT MÜLDÜR SAKATLANDI, AMELİYAT OLACAK MI?

Kıran kırana geçen mücadelede milli yıldızımız Mert Müldür sakatlandı. Omzundan darbe alan Müldür'ün tedavi süreci doktorların kararına göre belirlenecek. Ameliyat olmasına karar verilirse Mert’in 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

JHON DURAN DA SAKATLANMIŞTI

 Sarı lacivertlilerin yeni transferlerden  Jhon Duran da bu maçta sakatlanmıştı. Genç futbolcu maçın 60. dakikasında oyundan çıkarılmıştı. Maç sonu açıklama yapan Duran; "Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel. Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı. 

