Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı mı? Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Yeni yıldızlardan Duran ve Archie Brown'un da gol attığı maçı 5-2 kazanan saro - lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kaldı.

JHON DURAN SAKATLANMIŞTI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Kıran kırana geçen mücadelede yeni transferlerden Jhon Duran sakatlandı. Genç futbolcu maçın 60. dakikasında oyundan çıkarıldı. Taraflar ise sağlık durumu konusunda endişelendi. Duran'ın sakatlığı araştırılıyordu, sağlık durumu belli oldu.

Duran maç sonu şu açıklamayı yaptı:

"Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel. Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok."

JOSE MOURİNHO: SÖZLERİM YANLIŞ YORUMLANDI

Jose Mourinho 90 dakika sonrası, “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı futbolcular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil” derken, “Benfica bizimle eşleştiği için mutsuzdur. Feyenoord’u isterlerdi. Biz Şampiyonlar Ligi’ni istiyoruz, onun için buradayız. Ben hazırım, oyuncularım hazır. Ben daha önce Şampiyonlar Ligi’ni kazanamayız demek istedim sözümü yanlış yorumladılar.

Transfer olursa sürpriz olur, şu anki takım da yeter” vurgusu yaptı ve, “Taraftar aptal değil. Takımı sahada görünce bütün desteği verdiler, belirleyici oldular” şeklinde konuştu.