Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı mı? Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı mı? Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda 2-1 yenildiği Feyenoord’u Kadıköy’deki rövanşta sahaya gömdü, adını play-off turuna yazdırdı. Yeni transferlerden Jhon Duran da ilk golünü atarak taraftarın gönlünde taht kurdu. Ama maçın 60. dakikasında bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Jhon Duran'ın sağlık durumu merak edildi, kendisi bizzat açıklamada bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Yeni yıldızlardan Duran ve Archie Brown'un da gol attığı maçı 5-2 kazanan saro - lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kaldı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı! Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu - 1. Resim

JHON DURAN SAKATLANMIŞTI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Kıran kırana geçen mücadelede yeni transferlerden Jhon Duran sakatlandı. Genç futbolcu maçın 60. dakikasında oyundan çıkarıldı. Taraflar ise sağlık durumu konusunda endişelendi. Duran'ın sakatlığı araştırılıyordu, sağlık durumu belli oldu. 

Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı! Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu - 2. Resim

Duran maç sonu şu açıklamayı yaptı:

"Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel. Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok."

Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı! Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu - 3. Resim

JOSE MOURİNHO: SÖZLERİM YANLIŞ YORUMLANDI 

Jose Mourinho 90 dakika sonrası, “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı futbolcular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil” derken, “Benfica bizimle eşleştiği için mutsuzdur. Feyenoord’u isterlerdi. Biz Şampiyonlar Ligi’ni istiyoruz, onun için buradayız. Ben hazırım, oyuncularım hazır. Ben daha önce Şampiyonlar Ligi’ni kazanamayız demek istedim sözümü yanlış yorumladılar.

Fenerbahçe'de Jhon Duran sakatlandı! Maçı yarıda bırakan yıldızın sağlık durumu belli oldu - 4. Resim

Transfer olursa sürpriz olur, şu anki takım da yeter” vurgusu yaptı ve, “Taraftar aptal değil. Takımı sahada görünce bütün desteği verdiler, belirleyici oldular” şeklinde konuştu.

 

