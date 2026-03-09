Fenerbahçe'nin Samsunspor'u mağlup ettiği maçta yaptığı hata sonrası taraftarların tepkisine maruz kalan Mert Müldür, karşılaşmanın ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

"AĞIR KÜFÜRLER BENİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜ"

Sarı lacivertli tribünlerin bir bölümünün tepki gösterdiği Mert Müldür, "Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

