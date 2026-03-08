Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Mert Müldür, ikinci goldeki hatası nedeniyle bir grup taraftar tarafından protesto edildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsumspor'u konuk eden Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, yaptığı hata sonrası taraftarın tepkisini çekti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Tedesco'dan Galatasaray ve puan farkı cevabı

HEM ISLIK HEM DESTEK

Samsunspor'un Marius Mouandilmadji ile bulduğu ikinci gol öncesinde hata yaparak topu rakibe kaptıran Mert Müldür, gol sonrası tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklandı.

Sarı lacivertli taraftarların bir bölümü Mert'i ıslıkla protesto ederken bir bölümü ise destekleyerek oyuncuya moral verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası