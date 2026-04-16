Kahramanmaraş'ta okula düzenliği saldırıda 10 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce poligonda silahla atış yaptığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan saldırganın, yeni görüntülerde kamera karşısında silah şarjörüne mermi verdiği kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta bir okula düzenlenen silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli’nin, yeni görüntülerine ulaşıldı.

Babası, polis Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle okulu basan İsa Aras Mersinli, kanlı saldırıda 10 kişiyi öldürdü.

Şarjöre böyle mermi yerleştirdi! Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

ŞARJÖRE MERMİ YERLEŞTİRDİĞİ ANLARA ULAŞILDI

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli adlı saldırganın bir sohbette tabanca şarjörüne mermi yerleştirdiği ortaya çıktı.

Şarjöre böyle mermi yerleştirdi! Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan saldırganın son mesajları da olayın ardından ortaya çıkmıştı.

Saldırganın mesajlarda babasına karşı iddialarda bulunduğu ve "Ona neler yapabileceğimi göstereceğim" dediği görüldü.

Şarjöre böyle mermi yerleştirdi! Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

POLİGONDA SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin olaydan 2 gün önce pazartesi günü babasıyla poligonda atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın birkaç kez ateş edip hedefleri vurmaya çalıştığı anlar kaydedildi.

10 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARTTI

Saldırıyı gerçekleştirdiği okulda etrafa kurşun yağdıran saldırgan, 10 masum kişinin hayatını kaybetmesine, 16 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Şarjöre böyle mermi yerleştirdi! Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası