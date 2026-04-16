Şarjöre böyle mermi yerleştirdi! Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta okula düzenliği saldırıda 10 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce poligonda silahla atış yaptığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan saldırganın, yeni görüntülerde kamera karşısında silah şarjörüne mermi verdiği kaydedildi.
- 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, babası polis Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle okulu basarak 10 kişiyi öldürdü ve 16 kişiyi yaraladı.
- Saldırganın bir sohbette tabanca şarjörüne mermi yerleştirdiği anlar ve olaydan 2 gün önce babasıyla poligonda atış yaptığı görüntüler de basına yansıdı.
- Saldırganın babasına karşı iddialarda bulunduğu ve "Ona neler yapabileceğimi göstereceğim" dediği son mesajları da olayın ardından ortaya çıktı.
ŞARJÖRE MERMİ YERLEŞTİRDİĞİ ANLARA ULAŞILDI
14 yaşındaki İsa Aras Mersinli adlı saldırganın bir sohbette tabanca şarjörüne mermi yerleştirdiği ortaya çıktı.
Öte yandan saldırganın son mesajları da olayın ardından ortaya çıkmıştı.
Saldırganın mesajlarda babasına karşı iddialarda bulunduğu ve "Ona neler yapabileceğimi göstereceğim" dediği görüldü.
POLİGONDA SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin olaydan 2 gün önce pazartesi günü babasıyla poligonda atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın birkaç kez ateş edip hedefleri vurmaya çalıştığı anlar kaydedildi.
10 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARTTI
Saldırıyı gerçekleştirdiği okulda etrafa kurşun yağdıran saldırgan, 10 masum kişinin hayatını kaybetmesine, 16 kişinin de yaralanmasına neden oldu.