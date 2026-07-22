Başakşehir'de trafikte birbirine hakaretlerde bulunan sürücülere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan aralar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde trafikte seyir halindeki sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine hakarette bulundu.

İki sürücü arasındaki kaos pahalıya patladı! Hem 360 bin TL ceza aldılar hem ehliyetlerine el konuldu

Taraflardan birinin şikâyeti üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelemede sürücülerin Akın A. ve Abdulfattah U. olduğu tespit edildi.

İki sürücü arasındaki kaos pahalıya patladı! Hem 360 bin TL ceza aldılar hem ehliyetlerine el konuldu

360 BİN TL CEZA

Sürücülerin araçlarından saldırı amacıyla indiği belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, Akın A. ve Abdulfattah U.’ya ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 sürücü için toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı. Her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İki sürücü arasındaki kaos pahalıya patladı! Hem 360 bin TL ceza aldılar hem ehliyetlerine el konuldu

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