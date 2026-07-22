A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Caterina Montella için Napoli'de cenaze töreni düzenlenecek.

Vincenzo Montella, ükesi İtalya'dan gelen ölüm haberiyle sarsıldı. A Milli Takım'ın deneyimli hocasının ablası Caterina Montella, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Vincenzo Montella, 2023'ten beri Türkiye Millî Takımı'nda görev yapıyor.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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