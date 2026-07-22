Fransa'da ülkede daha önce yasaklanan iki pestisitin yeniden kullanıma açılmasını öngören yasa tasarısı, hükümette çatlağa yol açtı. Çevre Bakanı Monique Barbut, Senato’nun arılara ve çevreye zarar veren böcek ilaçlarına onay vermesinin ardından görevinden istifa etti.

Fransa Ulusal Meclisi ve Senato, 2018 ve 2019 yıllarında yasaklanan acetamiprid ve flupyradifurone adlı kimyasalların şeker pancarı, elma ve fındık üreticilerine destek amacıyla belirli şartlarda yeniden kullanılmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti.

Tasarının parlamentoda kabul edilmesinin ardından Çevre Bakanı Monique Barbut, Elysee Sarayı ile ipleri kopararak koltuğunu bıraktı.

Tarım Bakanı Annie Genevard ise kış aylarındaki çiftçi protestolarını hatırlatarak kararı savundu. Genevard, ilaçların yalnızca alternatifin bulunmadığı acil durumlar için sınırlı süreyle kullanılacağını belirterek Avrupalı rakiplerle rekabet edebilmek adına adımın şart olduğunu öne sürdü.

"HALK İRADESİ AYAKLAR ALTINDA"

Yasanın kabul edilmesinin ardından Greenpeace, hükümetin bilimi, sağlığı, çevreyi ve halkın iradesini ayaklar altına aldığını belirten bir açıklama yapmıştı. Fransız Arıcılar Birliği Temsilcisi Henri Clement ise parlamento kararını tam anlamıyla bir felaket olarak değerlendirmişti.

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Söz konusu düzenleme, geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla yurttaşın imzaladığı dilekçenin ardından Fransa Anayasa Konseyi tarafından halk sağlığına aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Meclis ve Senato oylamalarında ret oyu veren sol partiler, Bakan Barbut'nun istifasıyla derinleşen siyasi krizi ve yasayı yeniden Anayasa Konseyi’ne taşıyacaklarını duyurdu.

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