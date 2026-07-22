Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işletmesine ruhsat alamayan bir kadın, tepki olarak kendi tapulu arazisinden geçen sahil yolunu duvar ve taşlarla ulaşıma kapattı. Yıllardır açık tuttukları yolun resmi statüsü olmadığını ve tek geçim kaynaklarının bu işletme olduğunu vurgulayan kadın, belediyenin ruhsat krizini çözmesi hâlinde yolu yeniden halkın kullanımına açacağını belirtti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahil mevkiinde işletme ve arazi sahibi olan Kezban Öztürk, belediyeden açılış ruhsatı alamadıklarını öne sürerek, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği sahil yolunu duvar ve büyük taşlarla ulaşıma kapattı. Öztürk, ruhsat verildiği takdirde yolu yeniden ulaşıma açacağını söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Dörttaş sahil yolunun bir bölümü, uzun yıllardır işletme ve arazi sahibi Kezban Öztürk'ün tapulu arazisinden geçiyordu. Öztürk, 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren işletmelerinde yalnızca kiracı değişikliği yaşandığını, buna rağmen belediye tarafından yeni kiracıya açılış ruhsatı verilmediğini belirtti.

Belediye ruhsat vermeyince rest çekti! Sahil yoluna duvar ördü

YOLU DUVAR VE TAŞLARLA KAPATTI

Yaşanan süreç nedeniyle kendi arazilerinden geçen ve resmi yol statüsünde olmadığını öne sürdüğü güzergahı duvar ve büyük taşlarla ulaşıma kapatan Öztürk, bugüne kadar vatandaşların mağdur olmaması adına bu yolu kendi inisiyatifleriyle kullanıma açık tuttuklarını söyledi.

"BURADA YOL DİYE BİR ŞEY YOK"

İşletmelerinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Kezban Öztürk, işletmeye ruhsat verilmesi takdirinde yolu vatandaşların ulaşıma açacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2011 yılından bu yana burada faaliyet gösteriyoruz. Sadece kiracı değiştiği için açılış ruhsatı alamıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımız mağdur olmasın diye tapulu arazimizden geçen yolu kullanıma açtık. Ancak ruhsat alamayınca yolu kapatma kararı aldık. Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde. Açılış ruhsatını aldığımız gün yolu yeniden Dörtyol halkının hizmetine açacağız. Amacımız vatandaşları mağdur etmek değil. Biz ailemizin geçimini bu işletmenin kira geliriyle sağlıyoruz. Belediye bize yardımcı olursa biz de seve seve yardımcı oluruz."

Belediye ruhsat vermeyince rest çekti! Sahil yoluna duvar ördü

Olayla ilgili sürecin belediye ile işletme sahipleri arasında devam ettiği öğrenildi.

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