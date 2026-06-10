Kastamonu’nun Daday ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 45 dakika süren dolu ile sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, haziran ayının ortasında yaklaşık 45 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe bir beyaza bürünürken, birçok iş yeri ile evi su bastı.

Sağanak yağışın ardından etkili olan dolu yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, dereler ve rögarlar taştı. Yağışın etkisini kaybetmesi sonrasında vatandaşlar, iş yerleri ve evlerini temizlemek için çalışma başlattı.

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"EVİN ÖNÜ ŞU ANDA BEMBEYAZ"

İlçe sakinlerinden Kadir Baş, "Okul bahçesi su ile doldu. Yarım metre su vardır. Yağış ile birlikte dolu da yağdı. Benim evin önü şu anda bembeyaz. Öğrenciler gitmişti ama okulda öğretmenler vardı, onlar da mahsur kaldı, çıkamadılar" dedi.

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"DOLU YAĞIŞI BEKLEMİYORDUK"

İlçe sakinlerinden Hasan Daban ise, "Yağmur bekliyorduk ama dolu beklemiyorduk, ardından bir anda dolu başladı. Herkes sağa sola kaçıştı. Araçlarını kaçıran oldu. Aşağıda kapalı pazar yerimiz var, oraya araçlarını çekenler oldu, garajlarına araçlarını çekenler oldu. Yağış, yarım saatten fazla sürdü" diye konuştu.

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"DÜKKANIMIZI SU BASTI"

İşlettiği kıraathaneyi su basan işletme sahibi Necati Köserecep de, "Yolu sürekli yükselttikleri için yağış olunca dükkanı su basıyor. Yağış yaklaşık 45 dakika sürdü. Dükkanımızı su bastı. Mazgallar taştı, mazgallara su girmiyor. Mazgallar görevini yapmadığı için su bastı, suyun akışı zıt yönde kalıyor" şeklinde konuştu.

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