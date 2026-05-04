Bankacılık düzeninin en önemli varlıklarından biri faizdir. Faizin dinen caiz bulunmaması sonucu ortaya çıkan faizsiz katılım bankacılığı, kâr payı sistemi ile çalışır. Peki, faizsiz birikim kimler için uygun? Neden faizsiz birikim? İşte faizsiz birikim avantajları...

Faizsiz birikim, tasarrufların faiz geliri elde edilmeden değerlendirilmesini esas alan ve İslami finans ilkelerine dayanan bir modeldir. Bu sistemde getiriler; kâr-zarar ortaklığı, üretim ve ticarete dayalı faaliyetler ile mal ve hizmet alım-satımı gibi meşru yollarla gerçekleşir.



Türkiye’de katılım bankacılığı uygulamaları çerçevesinde yürütülen bu yöntem, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hedeflerken, riskin taraflar arasında paylaşılmasını ve işlemlerin şeffaf, varlığa dayalı bir yapı içinde gerçekleştirilmesini öngörür.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Faizsiz bankacılık nasıl çalışır? Faizsiz birikim yapmanın yöntemleri





Neden faizsiz birikim? Faizsiz birikim avantajları

FAİZSİZ BANKACILIK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İhtiyaç Fazlası Varlığı Olanların Varlıklarını Koruma ve Değerlendirme İhtiyacı

Fertler mal varlıklarını korumak ve değerlendirmek ister.

Ekonomiye Katılmayan Değerlerin Ekonomiye Katılma İhtiyacı

Devletler maddi değerlerin ekonomiye katılmasını ister.

İhtiyaçlarını Karşılayamayanların Finansman İhtiyacı

İster gerçek isterse tüzel olsun mevcut varlıklarıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler ihtiyaçlarını borç alma vb. bir yolla gidermek ister

Faiz Yasağı

Faizsiz Bankacılığın ortaya çıkış sebeplerinin en önemlisi ihtiyaç fazlası varlığı olanların bu varlıklarını faizli işlerde değerlendirmeme, finansmana ihtiyacı olanların da bu ihtiyaçlarını giderirken faize bulaşmama isteğidir.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Katılım bankaları faizsiz midir?

NEDEN FAİZSİZ BİRİKİM?

Faizsiz birikim, yalnızca dini hassasiyetleri olan bireyler için değil; aynı zamanda etik finans anlayışını benimseyen, şeffaf ve reel ekonomiye dayalı sistemleri tercih edenler için de önemli bir alternatif sunuyor. Bu model, İslami ilkelere uygun yapısıyla öne çıkarken, tasarrufların doğrudan reel sektör yatırımlarına yönlendirilmesine katkı sağlıyor. Şeffaf getiri modeli sayesinde süreçlerin açık ve anlaşılır olması hedeflenirken, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir finans yaklaşımı benimseniyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası