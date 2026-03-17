Bayram tatili öncesinde yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte hız sınırı ihlallerine yönelik cezalar artırıldı. Artan yoğunlukla birlikte denetimlerin de sıkılaştırılacağı belirtilirken, Türkiye genelinde sabit radarların bulunduğu noktalar netleşti. İşte Türkiye’nin radar haritası…



Bayram tatiliyle birlikte artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle olası kazaların önüne geçmek amacıyla hız denetimleri sıklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü uygulamalar kapsamında, bayram boyunca sabit radar kontrolleri kesintisiz şekilde sürdürülecek. Türkiye'de otoyol ve çevre yollarında kurulu sabit radar platformları, araçların anlık veya ortalama hızını tespit ediyor. Bu sistemler, ihlal anında plakayı kaydederek otomatik ceza süreci başlatıyor.



YERLEŞİM YERİ VE YERLEŞİM DIŞI HIZ SINIRI CEZASI NE KADAR? Hız sınırlarını yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.



Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.



Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.





SABİT RADAR NOKTALARI AÇIKLANDI Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin bulunduğu noktalar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Radar haritası sayesinde güzergâhınız üzerindeki hız denetim noktalarını görüntülemek mümkün. Radar noktaları arasında özellikle Ankara-Kırıkkale yolu, Afyonkarahisar çevresi, Bolu, Erzurum, Konya, İstanbul ve Gaziantep gibi yoğun güzergahlar öne çıkıyor. İL İL SABİT RADAR DOKTALARI İÇİN TIKLAYIN

