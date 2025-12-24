Antalya'da 5 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaydan 1 gün sonra çocuğun Ukrayna asıllı annesi de aynı binadan balkondan düşerek can verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

OĞLUNDAN 1 GÜN SONRA AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

