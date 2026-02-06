Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen’in oğlu Adnan Şen, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede kaptığı enfeksiyon nedeniyle bir kez daha ameliyat edildi. Los Angeles’ta gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği öğrenilirken, Şen’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ailesiyle birlikte Los Angeles’ta yaşayan Adnan Şen’in, St. Barths’ta yürüttüğü bir inşaat projesini denetlediği sırada beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

HASTANEDE ENFEKSİYON KAPTI

Talihsiz ismin ardından Miami’de ameliyat olduğu hastanede enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Enfeksiyonun kemik dokuda oluşturduğu sorun nedeniyle yeni bir cerrahi müdahale kararı alındı.

ENFEKSİYON TEMİZLENDİ

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; kafatasının yeniden açıldığı operasyon sırasında kemikte oluşan enfeksiyonun tamamen temizlendiği ve ameliyatın olumlu sonuçlandığı ifade edildi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan Adnan Şen’in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Kafatası yeniden açıldı: Ali Şen’in oğlu Adnan Şen beyin ameliyatı oldu

Öte yandan Adnan Şen’in eşi Begüm Şen’in de tedavi süreci boyunca hastanede olduğu ve operasyonun ardından rahat bir nefes aldığı aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası