Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören sanatçının sağlık durumu ağabeyi açıkladı.

Güz Gülleri adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan arabesk müziğin usta isimlerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında ağır bir sağlık süreci geçirmişti. Karaciğer ve böbrek nakli yapılan sanatçı, hastanede yaklaşık yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Taşıyan’ın sağlık durumuna ilişkin o dönemde gelen haberler, sevenlerini endişelendirmişti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, son olarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrollerin ardından tedbir amaçlı olarak koroner yoğun bakım ünitesine alındı. Uzman doktorların değerlendirmesinde kardiyolojik riskin düşük olduğu belirtilirken, sanatçının geçmişte geçirdiği karaciğer ve böbrek nakilleri nedeniyle tedavinin üst düzey önlemlerle sürdürüldüğü ifade edildi.

Hakan Taşıyan 10 gündür yoğun bakımda! Ağabeyi son durumunu açıkladı

YAKINDA TABURCU OLACAK

Hakan Taşıyan’ın ağabeyi Fikret Taşıyan, kardeşinin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, “Hakan’ın keyfi yerinde, yakın zamanda taburcu olmasını bekliyoruz” dedi. Taşıyan, enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul edilmediğini, sanatçının moralini ise sevenlerinden gelen mesajlar ve duaların yükselttiğini söyledi.

ZİYARETÇİ YASAK

Sözlerinin devamında ise “Hakan'ın genel sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Her gün onlarca kişi ziyarete geliyor ama mikrop kapmaması için kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. Hakan'ı ayakta tutan şey, sevenlerinden ve hayranlarından gelen binlerce mesaj, iyi dilek ve dua oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreci yakından takip ettiği, bu ilginin aileye moral verdiği öğrenildi.

