Kalp krizi şüphesiyle Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan müzisyen Hakan Taşıyan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taşıyan’ın kardiyolojik açıdan düşük riskli bulunduğu ve önlem amaçlı izlem altında tutulduğu bildirildi. Tedavisi süren Taşıyan’ın doktoru, sanatçının yakın zamanda taburcu edileceğini aktardı.

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan sevenlerini endişelendirdi. Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan müzisyen Hakan Taşıyan'ın son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Doktorundan ilk açıklama geldi

“KARDİYOLOJİK AÇIDAN DÜŞÜK RİSKLİ”

Prof. Dr. Balcı, "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuş olup, gerekli klinik laboratuvar değerlendirmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir. Önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır. Hastamızın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunduğundan dolayı mevcut klinik durumu multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir” dedi.

“GENEL DURUMU GAYET İYİ”

Gereken takiplerin yapıldığını bildiren Dr. Balcı, “Şu anda böbrek fonksiyonu testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir. Gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir. Hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde tedavisi sürmektedir. Diğer branşlarla her gün danışarak bu kararı alıyoruz. Genel durumu gayet iyi. Diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN HAKAN TAŞIYAN İÇİN TALİMAT

Öte yandan bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da devreye girdiği, Hakan Taşıyan’ın tedavisi için gereken ne varsa yapılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

