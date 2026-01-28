Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi. Bu nedenle "Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında?" araştırılıyor.

Hakan Taşıyan, önceki gün yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi. Olayın ardından yaşı, kariyeri, hayatı ve biyografisine yönelik aramalar hız kazandı.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası Diyarbakırlı olan Taşıyan, çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Küçük yaşlarda saza merak salan Taşıyan, babasıyla birlikte düğünlerde sahne alarak müzikle iç içe bir büyüdü. Askerlik yaptığı dönemde söylediği şarkılarla dikkat çeken Taşıyan’ın sesi komutanları tarafından beğenildi ve desteklendi.

İlk albümünü çıkarmak için İstanbul Unkapanı’nda yapımcıların kapısını çalan Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses’i taklit ettiği düşüncesiyle beklediği ilgiyi göremedi. Bunun üzerine Ankara’ya dönen sanatçı, Sıla Müzik etiketiyle ilk albümü Hesabım Bitmedi’yi müzikseverlerle buluşturdu. 1997 yılında yayımladığı Sensiz İki Gün albümü ise kariyerinde önemli bir çıkış yakalamasını sağladı. Bu albümle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taşıyan, konserleri dolup taşan bir isim haline geldi. Ardından çıkardığı Gözün Sevem albümüyle de müzik yolculuğunu sürdürdü.

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizide oyunculuk yaptı. 2001'de ise Güz Gülleri isimli dizide başrolde yer aldı.

