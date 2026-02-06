Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyaladığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon düzenlendi. 48 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin suç gelirlerini Kapalıçarşı'da döviz firmalarına aktardığı belirlendi. Yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex dolandırıcılığıyla bazı firmaların internet sitelerini kopyalayarak, suç geliri akladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

12 İLDE OPERASYON

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda toplamda 48 şüphelinin gözaltına alındı.

Forex dolandırıcılığında 48 gözaltı: 120 milyon liralık mal varlığına el konuldu

BİREBİR KOPYALANMIŞ

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirlendi.

DÖVİZ FİRMALARINA AKTARILDI

Açıklamada, bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı ifade edildi.

Forex dolandırıcılığında 48 gözaltı: 120 milyon liralık mal varlığına el konuldu

313 MİLYON LİRA TUTARINDA SUÇ GELİRİ

MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği de belirtildi.

120 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

Aynı zamanda yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası