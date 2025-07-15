Forex dolandırıcıları patladı! Milyarlarca lira buhar oldu, işte kurdukları tuzak

Kısa yoldan yüksek kazanç vadeden sahte Forex şirketleri vatandaşların cebini boşaltıyor. Son olarak DJ Ozan Doğulu’nun bu sistem aracılığıyla 12 milyon TL dolandırıldığı iddiaları, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

KAAN ZENGİNLİ - Son dönemde Forex dolandırıcılarının ağına düşenlerin sayısında ciddi artış var. Yapay zekâ sistemleri başta olmak üzere teknolojiyi en üst seviyede kullanan vurguncular ‘yüksek kazanç’ vaadiyle insanların ceplerini boşaltıyor. Son olarak Dj Ozan Doğulu’nun, Forex vurguncularına 12 milyon TL kaptırdığı iddia edildi. Emniyet birimleri, bu organize yapılara yönelik operasyonlarını artırsa da sistemin dijital ve karmaşık yapısı sebebiyle olayların önüne geçmek oldukça güç. Son bir yılda yapılan yüzlerce operasyonda birçok ülke çapında birçok çetenin çökertildiği, yapılan vurgunların on milyarca lirayı bulduğu belirtiliyor.

SUNİ KAZANÇLAR VERİLİYOR

Sahte web siteleri, SPK lisanslıymış gibi gösterilen platformlar ve hatta birebir gerçek Forex uygulamalarını taklit eden mobil yazılımlar bu tuzağın temelini oluşturuyor. Forex tuzağı genellikle şu adımlarla işliyor: Öncelikle sosyal medya ya da Google reklamları aracılığıyla hedefe ulaşılıyor. Gerçek dışı kazancı gösteren grafiklerle beslenen bir sistem kuruluyor. Ardından “yatırım uzmanı” olarak tanıtan kişiler, kullanıcıyla birebir iletişime geçiyor. Yatırım yapıldıktan sonra sistem suni kazançlar gösteriyor. Kullanıcı para çekmek istediğinde ise “vergi borcu”, “yasallaştırma ücreti” gibi bahanelerle ek para talep ediliyor. Yeterince para alındıktan sonra danışman ortadan kayboluyor, uygulama kapanıyor veya müşteri hizmetlerine ulaşmak imkânsız hâle geliyor. Bilişim güvenliği uzmanı ve dolandırıcılık vakaları üzerine çalışan danışman Dr. Murat Ayrıcı, Forex dolandırıcılığında “yurt dışı merkezli gösterme” taktiğinin bilinçli bir strateji olduğunu belirterek “Londra, Zürih, Dubai gibi finansal merkezler güven telkin eder. Dolandırıcılar bunu çok iyi biliyor. Yabancı numaralar kullanıyorlar, şirket adları İngilizce oluyor. SPK lisanssız faaliyetleri yasaklamıştır. Ancak yurt dışı adresi gösterildiğinde, denetim ve müdahale süreci zorlaşır. Para transferi genellikle kripto cüzdanlara, yabancı hesaplara yapılır. Bu, paranın izini sürmeyi zorlaştırır” dedi.

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VATANDAŞ NE YAPMALI?

Uzmanlara göre şu adımlar önem taşıyor:

■ SPK lisans sorgulaması yapın.

■ Sosyal medya reklamlarından gelen “yatırım tekliflerine” kesinlikle cevap vermeyin.

■ Cep telefonuna indirilen bilinmeyen Forex uygulamalarını derhâl kaldırın.

■ SPK, BTK ve Emniyet Siber Suçlarla Mücadele birimine başvuruda bulunun.

■ Banka dekontları, mesajlar, ekran görüntülerini muhafaza edin. Bu tür durumlarda Forex davalarına uzmanlaşmış avukatlar devreye sokulabilir.

FOREX NEDİR?

Forex (Foreign Exchange): farklı ülke para birimlerinin birbiriyle değiştirildiği, dünyanın en büyük ve en likit finans piyasasıdır. “Döviz ticareti” veya “döviz piyasası” olarak da bilinir. Forex, bir para birimini başka bir para birimi ile takas etme işlemidir. Mesela, USD/TRY kuru üzerinden Amerikan doları ile Türk lirası alınıp satılabilir. Bu işlemlerle kur farklarından kâr elde etmek amaçlanır.