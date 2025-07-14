Avrupa'da Trump rüzgarı! Tarifeler otomotivi vurdu, hisseler sert düştü

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa’ya yüzde 30 ek gümrük vergisi tehdidi sonrası Avrupa borsaları karışık kapandı. Otomotiv hisseleri gerilerken Alman tahvil getirileri yükseldi.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik ek gümrük vergisi tehdidinin ardından haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren AB ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi. Bu açıklama, Avrupa’daki otomotiv hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Stoxx Europe 600 otomobil ve parça endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. Europe 600 genel endeksi ise yüzde 0,06 azalarak 546,99 puana geriledi. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle kapandı.

Buna karşılık İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artışla 8.998 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,19 yükselişle günü tamamladı.

AB ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Analistler, Trump’ın tarifelerinin yürürlüğe girmesi durumunda AB ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içinde gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 0,5’ine kadar zarar görebileceğini belirtiyor. AB tarafı ise müzakereler yoluyla çözüm arayışını sürdüreceğini açıkladı.

Öte yandan tarife endişeleri ve artan borçlanma beklentileri, Alman tahvillerinde satış baskısı meydana getirdi. 30 yıllık Alman tahvil getirileri yüzde 3,25’e çıkarak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirket bazında ise Avrupa'nın en büyük online moda perakendecisi Zalando'nun hisseleri, Morgan Stanley’nin kar tahminlerini düşürmesinin ardından yüzde 5,6 geriledi.

Küresel piyasalarda ise Bitcoin fiyatı, Trump’ın kripto dostu politikalarına yönelik beklentilerle 122 bin doları aşarak rekor tazeledi.