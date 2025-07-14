BİST 100 haftaya düşüşle başladı! Borsa, banka hisseleriyle geriledi

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %-1,28 düşüşle 10.225’ten kapandı. Son haftalarda hızlı yükselen Bankacılık Endeksinde ise günlük kayıp %3’ü aştı. Faiz indirimi fiyatlamasının hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken analistler, TCMB Başkanından gelen temkinli mesajların ardından kâr satışlarının yaşandığını aktarıyor. Endekste genel olarak 10.000 seviyesinin üzerinde ‘kalıcılık’ bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta %0,8 primle 10.358 puandan kapanış yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, yeni haftaya düşüşle başladı. BİST 100 haftanın ilk işlem gününü %-1,28 değer kaybı ile 10.225 seviyesinden tamamladı. Bugünkü işlemlerde Bankacılık Endeksindeki (XBANK) kayıp ise %3 seviyesini aştı.

Önceki iki haftada faiz indirimi fiyatlamasının banka hisselerinde hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken analistler, TCMB Başkanından gelen temkinli mesajların ardından kâr satışları yaşandığını aktarıyor.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, BİST 100 endeksinde 10.400 bölgesinin kısa vadeli kritik direnç özelliğini koruduğu belirtilerek, “Bu seviye aynı zamanda mart ortasında başlayan sert gerilemede oluşan fiyat boşluğunun alt bandı olması açısından da önem kazanıyor. Dolayısıyla 10.400 üzerindeki kalıcı fiyatlamalarda 10.700/10.800'lere doğru yükselişin devam etme ihtimali artabilir. Aşağı yönde ise 10.250 kısa vadeli kritik destek konumunda. Bu desteğin korunamaması halinde düzeltme eğiliminin 10.000’e doğru derinleşme riski artabilir” ifadelerine yer verildi.

BORSADA 3 ÖNEMLİ GÜNDEM

Borsada genel olarak 10.000 puan üzerinde olumlu seyrin devam ettiğine dikkat çeken Kuveyt Türk Yatırım ise; 21 Temmuz’da başlayacak ikinci çeyrek bilanço dönemi, 24 Temmuz’da TCMB faiz kararı ve 25 Temmuz’da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody tarafından gerçekleşmesi beklenen not güncellenmesinin, ay sonuna kadar takip edilecek ve fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek gelişmeler olarak sıraladı.

Paylaşılan günlük bültende, havacılık, sağlık ve perakende sektörlerinin güçlü finansal sonuçlar açıklayabileceği de belirtildi.

STOPAJ, HİSSELERİ DESTEKLEYEBİLİR

İntegral Yatırım ise BİST100 endeksinde 10.400 seviyesinin güçlü direnç bölgesi olarak öne çıktığını aktararak, şu görüşleri paylaştı:

“Sabit getirili menkul kıymetlere getirilen stopaj artışı nedeniyle borsaya ilgi önümüzdeki dönemde artabilir. Merkez Bankasından öngörülen faiz indiriminin gelmesi halinde yukarı eğilim destek kazanabilir. Finansallar ise ayrışmaları beraberinde getirebilir. İkinci çeyrek bilanço döneminde beklentilerin zayıf olmasından dolayı, tahminlerin üzerinde gelecek kârlılıklar, endeksin görünümüne pozitif katkı sağlayabilir.”