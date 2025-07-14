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Trump'ın tehdidi Moskova borsasını etkilemedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump&#039;ın tehdidi Moskova borsasını etkilemedi
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidinin beklentilerden hafif kalmasının ardından günü yükselişle kapattı. MOEX endeksi yüzde 2,73 artarak 2.714 puanın üzerine çıkarken, RTS endeksi de yüzde 2,09 yükseldi. Öte yandan, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybetti.

Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidinin "beklenenden hafif" kalmasıyla günü yükselişle tamamladı.

MOEX, Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 2,73 değer kazanarak 2.714 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,09 artışla 1090 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 78,3 seviyesinin üzerine çıktı.

TRUMP'IN RUSYA'YA TEHDİDİ

Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını açıklamıştı. Analistler, Trump'ın açıkladığı yaptırımların Rusya'da yatırımcıların beklentisinin aksine daha "hafif" kaldığı yorumunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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