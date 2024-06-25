3 milyar liralık Forex vurgununun pes dedirten detayları: Saat saat işlemişler
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İstanbul'da lüks bir rezidansta kurdukları düzenekle 3 milyar liralık Forex vurgunu yapan dolandırıcıların planı ortaya çıktı. Dolandırıcıların ikna metinleriyle vatandaşları dolandırdığı aradıkları kişilerin mesleklerine göre arama saati ve yöntemi geliştirdikleri belirlendi.
Kendilerini finans uzmanı olarak tanıtan ve sahte isimlerle açık hatlardan arama yapan dolandırıcıların oyunu ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen "Forex vurgunu soruşturmasının" detayları belli oldu.
İKNA METİNLERİYLE DOLANDIRICILIK
TRT Haber'de yer alan habere göre lüks rezidansa çağrı merkezi kuran dolandırıcılar binlerce vatandaşın kişisel verilerine ulaştı. Daha sonra yasa dışı yollarla topladıkları veriler üzerinden, kurbanları tek tek aramaya başladı.
Dolandırıcılar bu süreçte daha önce hazırlanmış olan ikna metinlerini kullandı. Öte yandan dolandırıcılar aradıkları kişilerin mesleklerine göre arama saati ve yöntemi de geliştirdi. Amaç, dikkatleri dağınık anlarda insanları gafil avlamaktı.
SAHTE PANEL KURDULAR
Kurban 'sahte uygulamada' hesap açmaya ikna olduğunda ikinci aşamaya geçiliyordu. Sözde Forex uygulamalarına para aktaran mağdur kişiler, yatırımlarını yönettiklerini sanırken aslında dolandırıcılar sahte panel üzerinden hesapları kontrol altında tutuyordu.
Hesaptaki meblağ yükselmeye başlıyor, ardından "kaldıraçlı işlem bahane edilerek" sisteme daha fazla para eklemesi isteniyordu.
Mağdur parayı çekmek istediğinde "birçok teknik tabir kullanılarak" meblağın sıfırlandığı söyleniyor, hesabı kapatılıyordu.
Dolandırıcılar ardından görüşme yaptıkları hatları kırarak sırra kadem basıyordu.
62 KİŞİ TUTUKLANDI
Şikayetler üzerine aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı, SİBERGÖZ-44 operasyonunun düğmesine basıldı.
Sözde çağrı merkezine baskın düzenlendi. Ofiste aramalar yapıldı, dijital materyale el konuldu.
Adresleri tespit edilen şüpheliler tek tek yakalandı. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 62’si tutuklandı. Zanlıların bu yöntemle 3 milyar lira para hareketliliğini yönettikleri belirlendi.
Soruşturmanın genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor.