3 milyar liralık Forex vurgununun pes dedirten detayları: Saat saat işlemişler

Düzenleyen: Çağla Çağlar 25 Haziran 2024 11:28 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 12:33 - Güncelleme:

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İstanbul'da lüks bir rezidansta kurdukları düzenekle 3 milyar liralık Forex vurgunu yapan dolandırıcıların planı ortaya çıktı. Dolandırıcıların ikna metinleriyle vatandaşları dolandırdığı aradıkları kişilerin mesleklerine göre arama saati ve yöntemi geliştirdikleri belirlendi.