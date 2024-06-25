Oyuncu Süreyya Gürsel Evren 3. kattan düşmüştü! Şüpheli ölümündeki sır perdesi aralandı

Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok projede yer alan Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe’de misafirliğe gittiği bir evin 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Evren’in ölümündeki sır perdesi 2 yıl sonra aydınlandı.

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren oyuncu Süreyya Gürsel Evren geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Evren’in ölümündeki sır perdesi aralandı.

Süreyya Gürsel Evren, 13 Ağustos 2022’de Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi’nde misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düşmüştü. İhbar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Evren’in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Ünlü oyuncunun 3. kattan düşerek ölümüne ilişkin soruşturma iki yıl sonra tamamlandı. Sabah’ta yer alan haberde detaylar aktarıldı. Süreyya Gürsel Evren 13 Ağustos 2022 günü İstanbul Sancaktepe'de oturan arkadaşına misafirliğe gitti. Saat 01.30'a kadar arkadaşıyla birlikte sohbet edip alkol alan Evren, daha sonra uyumak için kendisine ayrılan odaya geçti. Sabaha karşı 05.00 sıralarında evin salon kısmındaki Fransız penceresi diye tabir edilen camdan almış olduğu alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek 3. katta bulunan daireden aşağı düştü.

KANINDA ALKOL ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu Süreyya Gürsel Evren'in kanında alkol bulunduğunu, ölüm nedeninin ise genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kırıklarıyla birlikte iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama olarak belirledi.

KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Olay yerindeki kamera kayıtlarını da inceleyen savcılık, oyuncunun düştüğü pencerenin kamera açısının dışında olduğunu, kamera açısına ise düşerek girdiğinin görüldüğünü belirtti. Kamera açısının bina girişi ve birinci katını gördüğü, oyuncunun düştüğü 3. katı görmediği öğrenilirken, yine kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Figen Evren'in olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığı yönünde ifade verdiği belirlendi.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölümünde herhangi bir şahsın kusurunun ve etkisinin bulunmadığını kaydederek şüpheli ölüm soruşturmasında takipsizlik kararı verdi.