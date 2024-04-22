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Vatandaşları "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle kandırdılar! 19 kişi gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşları &quot;Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç&quot; vaadiyle kandırdılar! 19 kişi gözaltında

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Sibergöz-32" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sibergöz-32" operasyonunun ayrıntılarını duyurdu. Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" dedi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul merkezli  ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

KENDİLERİNİ YATIRIM DANIŞMANI OLARAK TANITMIŞLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında şüphelilerin;

- Kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri,
- Sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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