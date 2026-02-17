Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş arasındaki manevi tazminat davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu lehine karar vererek önceki tazminat hükmünü kaldırdı. Mahkeme, Soylu’nun sözlerini “siyasi polemik” olarak nitelendirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Mansur Yavaş ile Süleyman Soylu arasında görülen manevi tazminat davasında yerel mahkemenin Yavaş lehine verdiği 20 bin TL’lik tazminat kararını kaldırdı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek, daha önce ödenen yaklaşık 49 bin TL’nin iadesinin önünü açtı.

Dava, 30 Nisan 2023’te Soylu’nun özel bir televizyon programında Yavaş’a yönelik yaptığı siyasi eleştiriler üzerine başlamıştı. Yavaş, sözlerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ileri sürerek tazminat talep etmişti. İlk derece mahkemesi Soylu’ya 20 bin TL manevi tazminat ödemesi kararı vererek, faiz ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin TL tahsil etmişti.

HAKARET DEĞİL 'SİYASİ POLEMİK'

İstinaf incelemesi sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların siyasetçi olduğunu belirterek Soylu’nun sözlerinin demokratik toplumlarda ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğine karar verdi. Mahkeme, sözlerin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olduğuna hükmederek, manevi tazminat koşullarının oluşmadığını açıkladı.

Böylece, 3 Şubat 2026 tarihli karar ile yerel mahkeme hükmü tamamen kaldırıldı ve davanın reddine karar verildi. Süleyman Soylu, mahkeme kararıyla hukuken haklı bulunmuş oldu.

