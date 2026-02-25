Suya gömülen tır sürücüsü ölümden döndü! Saniyelerle kurtarıldı
Edirne’de taşkın meydana gelen Tunca Nehri’nde tırıyla mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Bulgaristan uyruklu tır sürücüsü Asen Atanasov, Edirne'deki sel sularına kapılan yolda mahsur kaldı.
- Olay, Tunca Nehri'nin taşkını nedeniyle su basan Avarız köyü yolunda meydana geldi.
- Sürücü, Pazartesi gününden beri tırında mahsur kalmıştı ve yiyecek-suyu bitince yardım istedi.
- Ekipler, dron ile tırı tespit ederek sürücüyü itfaiye yardımıyla kurtardı.
- Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri düşüşe geçerek uyarı seviyeleri normale yaklaşıyor.
Edirne’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Meriç ve Tunca Nehri’nin debisi yükselmiş, köyler ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Nehirlerin debilerindeki düşüş sürerken, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Bulgaristan uyruklu Asen Atanasov, taşkın nedeniyle suyla kaplanan yolda tırıyla mahsur kaldı.
Tır, Tunca Nehri’nin taşkın nedeniyle su bastığı Avarız köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücünün arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kırmızı kodlu uyarı turuncuya döndü: Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düşüyor
KURTARILDI
Ekiplerin dron ile yaptıkları arazi taramasında tırın yerini tespit edilmesinin ardından sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
PAZARTESİ’DEN BU YANA BEKLİYORMUŞ
Kurtarılan sürücü, Pazartesi gününden bu yana tırda beklediğini, yiyecek ve suyunun bitmesi üzerine yardım istediğini söyledi.
Karanlıkta suyu fark edemediğini anlatan Atanasov, "Karanlıkta ilerlerken araç birden durdu. Birden bire çok fazla su geldi” diye konuştu.
Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" uyarı seviyesi, düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi. Yaz aylarında debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşen, son taşkında 212 metreküp/saniye ile zirve yapan Tunca Nehri’nin de debisi yeniden düşüşe geçti. Nehrin debisi, son ölçümlerde 126 metreküp/saniye olarak belirlendi.