Edirne’de taşkın meydana gelen Tunca Nehri’nde tırıyla mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Meriç ve Tunca Nehri’nin debisi yükselmiş, köyler ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Nehirlerin debilerindeki düşüş sürerken, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Bulgaristan uyruklu Asen Atanasov, taşkın nedeniyle suyla kaplanan yolda tırıyla mahsur kaldı.

Suya gömülen tır sürücüsü ölümden döndü! Saniyelerle kurtarıldı

Tır, Tunca Nehri’nin taşkın nedeniyle su bastığı Avarız köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücünün arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARILDI

Ekiplerin dron ile yaptıkları arazi taramasında tırın yerini tespit edilmesinin ardından sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

PAZARTESİ’DEN BU YANA BEKLİYORMUŞ

Kurtarılan sürücü, Pazartesi gününden bu yana tırda beklediğini, yiyecek ve suyunun bitmesi üzerine yardım istediğini söyledi.

Karanlıkta suyu fark edemediğini anlatan Atanasov, "Karanlıkta ilerlerken araç birden durdu. Birden bire çok fazla su geldi” diye konuştu.

Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" uyarı seviyesi, düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi. Yaz aylarında debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşen, son taşkında 212 metreküp/saniye ile zirve yapan Tunca Nehri’nin de debisi yeniden düşüşe geçti. Nehrin debisi, son ölçümlerde 126 metreküp/saniye olarak belirlendi.

