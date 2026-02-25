Edirne’de meydana gelen taşkın sonrasında debileri yükselen ve kırmızı alarm verilen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düşüşe geçti. Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" uyarı seviyesi, düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi.

TAŞKIN SONRASI KRİZ MASASI Edirne’de etkili olan sağanak sonrasında Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi yükselmiş, bölgede kırmızı kodlu alarm verilmişti. Muhtemel bir taşkına karşı kriz masası oluşturulmuş, bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrılmış, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden kente gelen ekipler nöbete başlamıştı.

DEBİ PİK SEVİYESİNDEN DÜŞTÜ Binlerce dekar tarım arazisinin sular altında kaldığı Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan debi gerilemesi devam ediyor. Yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, Meriç Nehri’nde son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Nehirde, pik seviyenin ardından gerileme kaydedildi. Nehrin debisi, son ölçümde 1225 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

KIRMIZI UYARI TURUNCUYA DÖNDÜ Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" uyarı seviyesi, düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi.

TUNCA'DA SON DURUM NE? Yaz aylarında debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşen, son taşkında 212 metreküp/saniye ile zirve yapan Tunca Nehri’nin de debisi yeniden düşüşe geçti. Nehrin debisi, son ölçümlerde 126 metreküp/saniye olarak belirlendi.

SULAR ÇEKİLİYOR Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Sarayiçi Adası’nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde de sular çekilmeye başladı.

NE OLMUŞTU? Edirne’de etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında bölgede bulunan Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinin artması sonucu taşkın meydana gelmiş, tarım arazileri ve bazı köy yolları sular altında kalmıştı. Nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatılmıştı.

Meriç Nehri'nde de debinin yükselmesiyle birlikte, yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlemişti. Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç Nehri’nde muhtemel taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrılmıştı.

AFAD koordinesindeki arama kurtarma ekipleri, Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nin taşkın yaptığı bölgelerde mahsur kalan çok sayıda canlıyı tahliye etmişti.

