Balıkesir’de F-16 uçağının düştüğü otoyol trafiğe açıldı
Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece kaza kırıma uğrayarak düştüğü İzmir-İstanbul otoyolunda gece saatlerinden beri süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi’ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü.
1 PİLOT ŞEHİT OLDU
Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Balıkesir’de F-16 uçağının düştüğü bölgede gece saatlerinden itibaren çalışmalar başladı.
OTOYOL ULAŞIMA AÇILDI
Jandarma ve kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını topladı. Yaşanan uçak kazası nedeniyle yapılan çalışmaların ardından İzmir-İstanbul otoyolu ise yeniden ulaşıma açıldı.
