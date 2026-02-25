Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Pilotumuzun şehit olduğu kaza anı ise bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu saat 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi’ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı düşen F-16'da şehit olan askerin Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan F-16'nın düşme anı ise otoyolda seyir halinde bulunan bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. Sürücünün çıkan alevlerin ardından "Şimşek mi çaktı?" diye sorduğu duyuldu.

