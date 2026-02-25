Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump adına Türkiye'ye başsağlığı mesajı geldi.

Balıkesir'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü.

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait uçak, 25 Şubat 2026 günü saat 00.50 sıralarında görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı. Pilot şehit oldu.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde meydana gelen olayın ardından otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdü.

Savunma Bakanlığı uçağın telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini belirtirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkı adına Türkiye’ye başsağlığı mesajı iletti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald J. Trump ve Amerikan halkı adına, bugün Balıkesir'de hayatını kaybeden Türk Hava Kuvvetleri pilotunun ailesine en içten taziyelerimi sunarız. Bu yas döneminde müttefikimiz ve NATO ortağımız Türkiye ile Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

MSB: "UÇAĞIMIZIN ENKAZINA ULAŞILMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı, 00.56 itibarıyla uçakla telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini duyurdu. Açıklamada, "Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir." denildi.

MSB daha sonra şehit pilotun kimliğini açıkladı. Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

VALİ USTAOĞLU: "BİR PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını duyurdu. "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Ustaoğlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu. "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü." sözlerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TELSİZ İRTİBATI 00.56'DA KESİLDİ

İçişleri Bakanlığı, sürecin tüm yönleriyle takip edildiğini duyurdu. Açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir." ifadeleri yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da şehit pilot için başsağlığı mesajı paylaştı. "Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

