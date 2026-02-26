Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaşına girmesi vesilesiyle AK Parti hesaplarından doğum günü videosu yayınladı. Videoda Erdoğan'ın çocukluğu ve siyasi hayatından kesitler ile aile bireyleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 72. yaşına giriyor. Erdoğan'ın doğum gününü; başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere birçok bakan, vekil ve siyasi isim yayınladıkları mesajla kutladı.

"NİCE YILLARA REİS"

AK Parti teşkilatından ise Erdoğan'ın doğum gününe özel bir video geldi. Resmi X hesabından paylaşılan video "#NiceYıllaraReis" notuyla yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü videosu! Tüm ailesi ve çocukluk yılları yer aldı

ÇOCUKLUK YILLARINDAN KESİTLER VERİLDİ

Videonun ilk karelerinde birçok insanın ilk kez göreceği çocukluk fotoğrafları yer aldı. Daha sonra Erdoğan'ın gençlik ve teşkilat yıllarından kareler; belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminden kesitler var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü videosu! Tüm ailesi ve çocukluk yılları yer aldı

26 Şubat 1954 doğumlu olan Erdoğan'ın hayat özeti ile Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetlerinin yer aldığı video klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü videosu! Tüm ailesi ve çocukluk yılları yer aldı

Haberle İlgili Daha Fazlası