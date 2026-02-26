Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü videosu! Tüm ailesi ve çocukluk yılları yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaşına girmesi vesilesiyle AK Parti hesaplarından doğum günü videosu yayınladı. Videoda Erdoğan'ın çocukluğu ve siyasi hayatından kesitler ile aile bireyleri de yer aldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 doğumlu olup bugün 72. yaş gününü kutluyor.
- Başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere birçok bakan, vekil ve siyasi isim Erdoğan'ın doğum gününü mesajlarla kutladı.
- AK Parti teşkilatı, Erdoğan'ın çocukluk, gençlik ve siyasi kariyerinden kesitler sunan özel bir video yayınladı.
- Yayınlanan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 72. yaşına giriyor. Erdoğan'ın doğum gününü; başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere birçok bakan, vekil ve siyasi isim yayınladıkları mesajla kutladı.
"NİCE YILLARA REİS"
AK Parti teşkilatından ise Erdoğan'ın doğum gününe özel bir video geldi. Resmi X hesabından paylaşılan video "#NiceYıllaraReis" notuyla yayınlandı.
ÇOCUKLUK YILLARINDAN KESİTLER VERİLDİ
Videonun ilk karelerinde birçok insanın ilk kez göreceği çocukluk fotoğrafları yer aldı. Daha sonra Erdoğan'ın gençlik ve teşkilat yıllarından kareler; belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminden kesitler var.
26 Şubat 1954 doğumlu olan Erdoğan'ın hayat özeti ile Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetlerinin yer aldığı video klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.