Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 1.dönem sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvimle birlikte hem sınav tarihlerinin ayrıntıları hem de giriş belgelerinin erişim süreci netleşti. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL oturumlarının hangi gün yapılacağı, sınav belgelerinin ne zaman yayınlanacağı ve sınav değerlendirme esasları öğrencilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre "AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, Açık Lise sınavları ne zaman?" yapılacak belli oldu.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre AÖL sınav giriş yerleri, fotoğraflı sınav giriş belgeleriyle birlikte 15 Aralık'tan itibaren sistemde görüntülenebilecek. Öğrenciler, kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak hangi merkezde sınava gireceklerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2025’ten itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi’nin resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı belgelerini indirebilecek.

Belgenin sınav günü mutlaka yanlarında bulunması gerekiyor. Belgelerle birlikte T.C. kimlik numarası taşıyan nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerli pasaport gibi resmi kimliklerden birinin ibraz edilmesi zorunlu olacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı AÖL 1. dönem yazılı sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Aynı günün ikinci oturumu saat 14.00’te uygulanacak. Üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

