6 Hafta doğum izni uygulamasında son durum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. Peki, doğum izni düzenlemesinde son durum ne? 24 hafta doğum izni yasalaştı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgilere göre, kadın çalışanların doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması çalışmalarında sona gelindi.

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.



DOĞUM İZNİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK? Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor. Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.

DOĞUM İZNİ YASALAŞTI MI? Türkiye’de doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı taslak metnin tamamlanmak üzere olduğu, teklifin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelmesinin beklendiği bildirildi.

