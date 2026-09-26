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ABB’den mazot desteği başvuruları uzatıldı... Başvurular için son gün ne zaman?

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ABB’den mazot desteği başvuruları uzatıldı... Başvurular için son gün ne zaman?
Başlık ResmiABB’den mazot desteği başvuruları uzatıldı... Başvurular için son gün ne zaman?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 2026 Güz Dönemi Mazot Desteği başvuruları için süreç devam ediyor. Yayımlanan duyuruya göre, ABB’den mazot desteği başvuruları uzatıldı. Peki, ABB’den mazot desteği başvuruları için son gün ne zamman?

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik mazot desteği başvurularını uzattığını duyurdu. Süre 30 Eylül 2026’da sona erecek. Başvurular, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ve traktör ruhsatı ile baskenttarim.ankara.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "Üreticilerimize yönelik mazot desteği başvurularımızı 30 Eylül 2026 tarihine kadar uzattık.2026 ÇKS ve traktör ruhsatınızla başvurunuzu baskenttarim.ankara.bel.tr adresinden yapabilirsiniz." denildi.

ABB’den mazot desteği başvuruları uzatıldı... Başvurular için son gün ne zaman?
Başlık ResmiABB’den mazot desteği başvuruları uzatıldı... Başvurular için son gün ne zaman?

Ankara’da tarımsal üretim yapan ve şartları sağlayan üreticilerin, süreyi kaçırmadan resmi başvuru sayfasından işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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