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Spor

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine yüklendi: "Fenerbahçe'nin malına çökmüşler!"

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Aziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine yüklendi:
Başlık ResmiAziz Yıldırım, Sadettin Saran yönetimine yüklendi: Fenerbahçenin malına çökmüşler!

Fenerbahçe olağan mali ve idari genel kurulunda Başkan Aziz Yıldırım’ın hedefinde Sadettin Saran yönetimi vardı. Yıldırım, “Paraları yediniz. Kulübün malına çökme var ama bundan sonra kimse çökemeyecek. Satış işi olmayacak” dedi.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulu dün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti. Beklendiği gibi tansiyon yüksekti. Başkan Aziz Yıldırım’ın hedefinde Sadettin Saran yönetimi vardı. Yıldırım, önceki yönetimlerin kulübe bir boya bile yaptırmadığını ima ederek sert göndermelerde bulundu. “Paraları yemişsiniz. Erkek gibi "yedik” deyin ifadesini kullanan Aziz Başkan, kalem kalem olanları açıklarken, “2018’de Aziz Yıldırım 612 milyon avro borç yazıyorsun. Ayıp ya! Sen benden mi devraldın? Gel Sayın Ali Koç söylesin, sen niye söylüyorsun!” tepkisini gösterdi. Yıldırım, “Fenerbahçe’nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimsenin malına çökemez. Önce yönetimi ibra etmeyeceğim. Bundan sonra kimse kulübün malını satamayacak” dedi.

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HERKES SAHİP ÇIKSIN

“Benim başkanlığım gibi bir derdim yok. Ben çocuklar için buradayım” diyen Yıldırım, “Söz verdik, takımı şampiyonlar Ligi’ne götürdük. Şimdi de sırada şampiyonluk var. Seneye şampiyon yaparak başkanlığı bırakacağım, bunu bilin!” ifadesini kullandı. F.Bahçe’nin parasının çok olduğunu ve kasada 77 milyon avro bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, devre arasında bunun 50 milyon avro-yakınını transfere harcayabileceklerini söyledi.

Yıldırım, camiaya da çağrıda bulunarak, “Herkes Fenerbahçe’ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz’da sokaklarda olan milyonlar nerede? Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var! Fenerbahçe’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Kurulda Saran yönetimi, oy çokluğuyla mali ve idari açıdan ibra edildi.

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İLKER ALKUN’DAN TEPKİ: "27 YILIN FATURASINI SARAN’A KESMEYİN"

Sadettin Saran döneminin yöneticilerinden İlker Alkun, dönemlerine yönelik “Parayı yediniz” eleştirilerine cevap verdi: “Fenerbahçe’nin gelirlerini kırdırdınız, temlik ettirdiniz diyor. Harcadınız, yediniz diyorsunuz. Mahkemeler burada. Fenerbahçe Kulübü’nde ilk kez yapılan bir durum değil. Aziz Bey ve yönetimi de zamanında ciddi bir matematik yapıp bunu kullanmıştır, biz de aynısını yaptık. Başkan, ‘690 milyon avro para harcadınız’ diyor. Böyle bir para hareketi yok. 2 yıllığına göreve geldik ama süremizi tamamlayamadık. Biz buraya kavga etmeye gelmedik, cevap hakkımızı kullanmaya geldik. 27 sene biz yönetmedik. 2 yıllığına göreve gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın.”

KURULDAN NOTLAR

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda borcun 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı.

F.Bahçeli yönetici Nihat Özbağı, stadın kapasitesinin 64 bine çıkarılacağını ve bu projenin masraflarını kendisinin karşılayacağını belirterek “Fenerbahçe bize feda olsun” dedi.

Yönetim, aldığı yetkiyle Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin Haziran ayı 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi ve Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin de Metin Aşık binası projeleri ile 120. yıl piyangosuna ilişkin çalışmalar sürdürülecek. Muğla’nın Milas ilçesine 1907 konutluk proje hayata geçirilecek ve adaya da Fenerbahçe Adası verilecek.

Fenerbahçe olağan mali ve idari genel kurulundan
Başlık ResmiFenerbahçe olağan mali ve idari genel kurulundan

GİDENLERDEN KAZANIMLAR

İrfan Can Eğribayat 1,5 milyon avro
Livakovic 4 milyon avro
Amrabat 4 milyon avro
Cengiz Ünder 2 milyon 714 bin avro
Fred 4 milyon 750 bin avro
Talisca 17 milyon avro
Sıdıkı Cherif 3 milyon avro
Çağlar Söyüncü 2 milyon 750 bin avro
Becao 3 milyon 420 bin avro
Diego Carlos 3,5 milyon avro
Musaba 1,4 milyon avro

GELİR KALEMLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nden: 26 milyon avro

Sporcu bonservislerinden: 3,6 milyon avro

Yöneticilerden: 40 milyon avro

Kombine geliri: 30 milyon avro

Loca geliri: 10 milyon avro

Sponsorluk/reklam: 16 milyon avro

Stopaj iadesi: 5 milyon avro

Fenerium’dan: 12 milyon avro

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