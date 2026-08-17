Türkiye-İran hattında kritik temas! Hakan Fidan, Arakçi ile görüştü!
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı’nın açılması ve ateşkesin devamına ilişkin müzakerelerdeki son durum ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Görüşmede, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ateşkesin devamına yönelik sürdürülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.
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TELEFON TRAFİĞİ SÜRDÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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