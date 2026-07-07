Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat hayatının yanı sıra ailesi de merak konusu oldu. Özellikle "Zihni Göktay'ın kaç çocuğu var, çocukları kim?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Türk tiyatrosunun ve ekranların sevilen isimlerinden Zihni Göktay, uzun yıllara yayılan sanat kariyeri boyunca tiyatro, sinema, dizi ve seslendirme alanında birçok önemli projede yer aldı. Vefat haberinin ardından usta sanatçının özel yaşamına ilişkin bilgiler de yeniden gündeme gelirken, çocukları ve ailesi hakkında araştırmalar hız kazandı.

ZİHNİ GÖKTAY'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Zihni Göktay'ın kamuoyuna yansıyan bilgilere göre iki çocuğu bulunuyor. Sanat hayatını göz önünde yaşamış olsa da özel yaşamını büyük ölçüde kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Göktay'ın ailesi, vefatının ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle çocuklarının kim olduğu ve hangi alanlarda faaliyet gösterdikleri araştırılıyor.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Zihni Göktay'ın çocukları Zeynep Göktay Dilbaz ile Ömer Göktay'dır. Çocuklarının da tiyatrocu olduğu biliniyor.

Zihni Göktay'ın kızı Zeynek Göktay Dilbaz

ZİHNİ GÖKTAY'IN ÇOCUKLARI KİM?

Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz babasının izinden giderek tiyatro ve oyunculuk alanında çalışmalarıyla tanınıyor. Sahne sanatlarıyla ilgilenen Dilbaz, çeşitli tiyatro projelerinde yer almış ve oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Oğlu, Ömer Göktay ise müzik alanındaki çalışmalarının yanı sıra tiyatro çalışmaları da olduğu biliniyor.

Zihni Göktay'ın oğlu Ömer Göktay

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başlayan sanatçı, 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda görev aldı. Yaklaşık 36 yıllık süreçte onlarca tiyatro oyununda sahneye çıkan Göktay, aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak da görev yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası