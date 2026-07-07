Skoda, Temmuz ayında elektrikli modeller dahil tüm araçlarında 850 bin TL'ye varan büyük indirim kampanyalarıyla güncel fiyat listesini sundu.

Skoda Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Markanın elektrikli modelleri de dahil hemen hemen tüm modellerinde indirim kampanyası var. 50 bin TL’den 850 bin TL’ye varan indirim kampanyaları uyguluyor.

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi.

Peki Skoda’da Temmuz ayı fiyatları nasıl? 2026 Temmuz listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Mayıs kampanyalı fiyat Haziran kampanyalı fiyatı Temmuz kampanyalı fiyatı Skoda Fabia 1.727.500 TL 1.764.800 TL 1.819.900 TL Skoda Scala 1.859.900 TL 1.919.900 TL 1.979.900 TL Skoda Octavia 2.644.900 TL 2.734.900 TL 2.734.900 TL Skoda Superb 3.774.900 TL 3.774.900 TL 3.774.900 TL Skoda Kamiq 1.802.100 TL 1.864.200 TL 1.864.200 TL Skoda Karoq 3.154.900 TL 3.249.900 TL 3.249.900 TL Skoda Kodiaq 3.704.900 TL 3.705.500 TL 3.705.500 TL Skoda Elroq 2.299.900 TL 2.349.900 TL 2.389.900 TL Skoda Enyaq Coupe 3.516.000 TL 3.654.800 TL 3.654.800 TL Skoda Enyaq 3.423.500 TL 3.562.300 TL 3.562.300 TL

800 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.



Fabia’da giriş seviyesinde 205 bin TL, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 390 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.



Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 530 bin TL’ye varan indirimin var. 3.094.900 TL’den satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.565.100 TL olarak belirlendi. Bu da 529.800 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı bir fiyat etiketiyle alınabiliyor.



Yine Kamiq modelinin giriş seviyesinde 235 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 400 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.



Karoq modelinde ise 600 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 630 bin TL’yi buluyor.



Superb modelinde 782 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Skoda Fabia Temmuz ayı fiyatı

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.874.900 1.819.900 -55.000 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 2.192.200 -77.700 Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG 2.729.900 2.524.000 -205.900

Skoda Scala Temmuz ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.979.900 - - Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.219.900 - - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.349.900 - - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.659.900 2.273.800 -386.100

Skoda Octavia Temmuz ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.734.900 - - Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.094.900 2.565.100 -529.800 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.394.900 - - Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.394.900 - - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.554.900 - - Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.494.900 - - Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.654.900 - -

Skoda Superb Temmuz ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.539.900 3.996.900 -543.000 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.539.900 3.757.000 -782.900 L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.989.900 4.499.800 -490.100 L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 6.974.900 - - L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.074.900 - - Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.659.900 - - Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.109.900 - - Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 7.094.900



- - Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.194.900 - -

Skoda Kamiq Temmuz ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.099.900 1.864.200 -235.700 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.344.900 1.999.900 -345.000 Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.609.900 - - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.774.900 2.374.000 -400.900

Skoda Karoq Temmuz ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.249.900 - - Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.569.900 2.977.600 -592.300 Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.669.900 3.293.400 -376.500

Skoda Kodiaq Temmuz ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.999.400 3.705.500 - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.624.900 3.998.400 -626.500 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.774.900 4.541.700 -233.200 Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.624.900 - - Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.874.900 - - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.224.900 - -

Elektrikli Skoda Elroq ve Enyaq Temmuz ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

Elektrikli Model Model Detayı Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 3.199.900 2.389.900 -810.000 Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.849.900 3.562.300 -287.600 Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.949.900 3.654.800 -295.100 Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.349.900 - -

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