Hatay’da bir pazarcı, kendisinden daha ucuza karpuz satan 3 rakip esnafın araçlarının camını kırdı. Kısa sürede yakalanan şahıs, rakiplerinin fiyat politikasıyla kendisini zarara uğrattığını söyledi.

6 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde pazar yerinde park halinde bulunan 3 pazarcı esnafının aracının camlarının kırıldı.

SALDIRAN DA PAZARCIYMIŞ!

Olay sonrası polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. "Mala Zarar Verme" olayı ile ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, eylemi gerçekleştiren şahsın pazarcı esnafı olan B.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kendisinden ucuza karpuz satan pazarcıların kabusu oldu!

KARPUZU DAHA UCUZ SATMASINI İSTEMEMİŞ

Şahsın yapılan ilk sorgusunda; Adana’dan getirdiği karpuzları kilosunu 18 TL’den sattığını, camlarını kırdığı şahısların ise piyasanın altında 5 adet karpuzu 100 TL’ye satış yaparak kendisini zarara uğrattığını, olayı bu nedenle öfkelenerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendisinden ucuza karpuz satan pazarcıların kabusu oldu!

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kendisinden ucuza karpuz satan pazarcıların kabusu oldu!

Haberle İlgili Daha Fazlası