Kendisinden ucuza karpuz satan pazarcıların kabusu oldu!
Hatay’da bir pazarcı, kendisinden daha ucuza karpuz satan 3 rakip esnafın araçlarının camını kırdı. Kısa sürede yakalanan şahıs, rakiplerinin fiyat politikasıyla kendisini zarara uğrattığını söyledi.
- Olay, 6 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde pazar yerinde meydana geldi.
- Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli şahsın pazarcı esnafı olan B.B. olduğunu tespit etti.
- Şüpheli, Adana'dan getirdiği karpuzları kilosunu 18 TL’den sattığını, camları kırılan şahısların ise 5 karpuzu 100 TL’ye satarak kendisini zarara uğrattığını belirtti.
- Şüpheli, bu nedenle öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
- Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
6 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde pazar yerinde park halinde bulunan 3 pazarcı esnafının aracının camlarının kırıldı.
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SALDIRAN DA PAZARCIYMIŞ!
Olay sonrası polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. "Mala Zarar Verme" olayı ile ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, eylemi gerçekleştiren şahsın pazarcı esnafı olan B.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
KARPUZU DAHA UCUZ SATMASINI İSTEMEMİŞ
Şahsın yapılan ilk sorgusunda; Adana’dan getirdiği karpuzları kilosunu 18 TL’den sattığını, camlarını kırdığı şahısların ise piyasanın altında 5 adet karpuzu 100 TL’ye satış yaparak kendisini zarara uğrattığını, olayı bu nedenle öfkelenerek gerçekleştirdiğini söyledi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.