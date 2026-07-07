Bitlis’te kaydedilen nadir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Görüntüsüyle dikkat çeken alış kelebekleri ilk kez toplu halde görüldü. Yoğun popülasyonun sıcak hava nedeniyle gözlemlendiği düşünülüyor.

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü’nde doğada eşine az rastlanan nadir bir görüntü kaydedildi. Bölgede yoğun şekilde gözlemlenen alıç kelebekleri (Aporia crataegi), toplu halde görüldü.

Belirgin siyah damarlı, yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla dikkat çeken kelebekler görenleri hayrete düşürdü.

Damarları siyah, kanatları şeffaf! Nemrut Gölü’nde nadir görüntü, yüzlercesi bir araya geldi

NADİR GÖRÜNTÜ

Yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası'nda kelebek gözlemi yaptığını belirten Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi, Oktay Subaşı kayıt altına aldığı nadir görüntü hakkında konuştu.

Bu manzarayı bölgede nadir rastlanan bir doğa olayı olarak değerlendiren Subaşı ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını açıkladı.

Damarları siyah, kanatları şeffaf! Nemrut Gölü’nde nadir görüntü, yüzlercesi bir araya geldi

“DAHA ÖNCE GÖRMEDİK”

Subaşı kelebek tarlasını andıran manzara hakkında şunları söyledi:

Nemrut Krater Gölü yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan. Bol sayıda farklı türlerden kelebek görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önce görmediğimiz kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik.

Damarları siyah, kanatları şeffaf! Nemrut Gölü’nde nadir görüntü, yüzlercesi bir araya geldi

Subaşı, alıç kelebeklerinin özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konarak mineral ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Damarları siyah, kanatları şeffaf! Nemrut Gölü’nde nadir görüntü, yüzlercesi bir araya geldi

ALIÇ KELEBEĞİ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Alıç kelebeği (Aporia crataegi), Pieridae (Beyaz Melekler) familyasına ait, belirgin siyah damarlı ve yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla tanınan iri ve görkemli bir kelebek türüdür. Adını, tırtıllarının en çok beslendiği bitki olan alıç (Crataegus) ağacından alır. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde, özellikle 500 ile 2000 metre rakımlar arasındaki çalılıklarda, meyve bahçelerinde ve orman açıklıklarında görülür.

Damarları siyah, kanatları şeffaf! Nemrut Gölü’nde nadir görüntü, yüzlercesi bir araya geldi

Yılda sadece bir nesil (ünvoltin) verirler. İklime göre Nisan ve Ağustos ayları arasında uçarlar. Tırtıllar başta alıç olmak üzere elma, armut, erik, kiraz ve kayısı gibi gülgiller (Rosaceae) familyasındaki meyve ağaçlarının yaprak ve tomurcuklarını yiyerek beslenirler. Erken ilkbaharda uyanan tırtıllar, ağaçların yeni çıkan tomurcuklarını ve genç yapraklarını tamamen tüketerek ağacın zayıf düşmesine ve verim kaybına neden olabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası