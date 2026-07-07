Bitlis'in Süphan Dağı eteklerinde zengin bitki örtüsüyle üretilen Aydınlar balı, bölge ekonomisine can veriyor. Mevsim şartlarının uygunluğuyla bu yıl yüksek verim bekleyen arıcılar, doğal yöntemlerle ürettikleri bu aromatik balın daha geniş pazarlara ulaşması ve markalaşması için destek talep ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin Süphan Dağı eteklerindeki zengin bitki örtüsü ve temiz hava, arıcılığa önemli katkı sağlıyor.

BÖLGENİN EKONOMİSİNİ KALKINDIRIYOR

İlkbahar ve yaz aylarında açan binlerce çiçek, bölgedeki arıcıların kaliteli ve doğal bal üretmesine imkân sunuyor. Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulan kovanlarını kuran arıcılar, hem bölge ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya destek veriyor.

Süphan Dağı'nın gizli hazinesi... "Altın sıvı" için rekor beklenti

Arıcı Mehmet Gökmen, bu yıl mevsim şartlarının elverişli geçmesiyle birlikte bal veriminde artış beklediklerini ifade etti. Süphan Dağı'nın yüksek rakımı, temiz havası ve zengin florasının üretilen bala kendine özgü aroma kazandırdığını belirten Gökmen, doğal yöntemlerle üretim yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Süphan Dağı'nın gizli hazinesi... "Altın sıvı" için rekor beklenti

Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Aydınlar beldesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra kaliteli bal üretimiyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bölge üreticileri, Aydınlar balının daha geniş pazarlara ulaştırılması ve coğrafi değerinin tanıtılması için destek bekliyor.

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