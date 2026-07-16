Midyeci Ahmet, bu kez iş hayatı ya da dikkat çeken açıklamalarıyla değil, özel hayatına ilişkin yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yeniden evlenmek istediğini duyuran ünlü işletmeci, sosyal medya hesabından hayatını birleştirmek istediği kişide aradığı özellikleri paylaşarak taliplerine çağrıda bulundu.

Gerçek adı Ahmet Çiçek olan ve "Midyeci Ahmet" markasıyla tanınan işletmeci, küçük yaşlarda başladığı midye satıcılığını zamanla Türkiye'nin önde gelen gastronomi markalarından birine dönüştürdü. Türkiye'nin birçok noktasında ve yurt dışında açtığı şubelerle adından söz ettiren Ahmet Çiçek, sosyal medya paylaşımlarıyla ara sıra magazin gündeminde yer alıyor.

“TALİPLERİM VARSA BURADAN YAZABİLİR”

Midyeci Ahmet son olarak şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllar önce boşandığını belirterek yeniden evlenmek istediğini açıkladı.

Flört uygulamalarını ya da gece kulüplerini tercih etmediğini ifade eden işletmeci, kendisiyle tanışmak isteyenlerin sosyal medya üzerinden iletişime geçebileceğini söyledi. Paylaşımında, "Uzun zaman önce boşandım. Artık evlenmek istiyorum. Uygulamalarda ya da kulüplerde kadın peşinde koşacak biri değilim. Taliplerim varsa buradan yazabilirler. Çok ciddiyim." ifadelerine yer verdi.

Yeniden evlenmek istiyor! Midyeci Ahmet taliplerine seslendi, kriterlerini saydı

KRİTERLERİNİ SIRALADI

Midyeci Ahmet, paylaşımında eş adayında aradığı özellikleri de sıraladı. Burç uyumuna önem verdiğini belirten işletmeci, Akrep, Koç, Yay veya Terazi burcundan olmasının kendisi için avantaj olduğunu ifade etti. Ayrıca midye ve kokoreç sevmesi, hayvanlarla ve köy yaşamıyla iç içe olmayı tercih etmesi gibi kriterlerini de paylaştı.

Evlilik sözleşmesine sıcak bakmadığını dile getiren Midyeci Ahmet, aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen, birlikte seyahat edebileceği, yemek yemeyi ve ikram etmeyi seven, doğal ve temiz karakterli biriyle hayatını birleştirmek istediğini söyledi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Bazı takipçileri kriterleri samimi bulurken, bazıları ise eş adayını sosyal medya üzerinden aramasını saçma olarak gördü.

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