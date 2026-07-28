Kütahya'da manavlık yapan Salih Aydoğdu sattığı karpuzlardan birini eliyle soydu. Aydoğdu'nun yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Emet ilçesinde manavlık yapan Salih Aydoğdu'nun, sattığı karpuzun doğallığını ve kalitesini göstermek amacıyla çektiği ilginç video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde manavlık yapan Salih Aydoğdu'nun İzmir'deki bir karpuz tarlasında eline aldığı karpuzu bıçak kullanmadan, portakal soyar gibi yalnızca el gücüyle tek parça halinde kabuğundan ayırdığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kocaman karpuzu eliyle soydu! Sosyal medya bu manavı konuşuyor

UYGULAMALI GÖSTERDİ

Görüntülerin ardından Aydoğdu, iş yerinde karpuzu nasıl soyduğunu bir defa daha uygulamalı olarak gösterdi. Karpuzun özelliğini anlatan Salih Aydoğdu, "Bu gördüğünüz orijinal çekirdek karpuz. Kabak aşısı değil, eski babadan dededen kalan tohumlardan yetişen pembe karpuz. İzmir Torbalı'dan getirdiğimiz bu karpuz, sulu, taze, gevrek ve ince kabuklu olduğu için bu şekilde kolayca soyulabiliyor. Amacım halkımıza kaliteli ve doğal karpuzu tanıtmaktı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan videonun beklediğinden fazla ilgi gördüğünü belirten Salih Aydoğdu, gelen yorumlarda Emet halkının bu kalite ve doğallıktaki karpuza ulaşabildiği için şanslı olduğunun sıkça dile getirildiğini söyledi.

Salih Aydoğdu'nun bıçak kullanmadan karpuzu tek parça halinde soyduğu görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de büyük beğeni topladı.

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