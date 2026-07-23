Norveç, Malezya ile imzalanan anlaşmayı iptal ederek Naval Strike Missile (NSM) gemisavar füzelerinin teslimatını durdurdu. Yaşanan krizin ardından Washington’dan da istediği desteği bulamayan Kuala Lumpur yönetimi, Türk savunma sanayiinin milli gururu ATMACA füzeleri için Ankara’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Batılı ülkelerin taahhüt güvenilirliği bir kez daha sorgulanıyor. Norveç, Malezya ile yıllar önce imzaladığı gemisavar füze sözleşmesini "güvenlik paradigmaları değişti" gerekçesiyle tek taraflı feshetti. ABD stoklarının da Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle füzelerde kritik seviyelere gerilemesi üzerine harekete geçen Malezya için en güçlü alternatif Türkiye oldu.

NORVEÇ’TEN İPTAL: "SADECE NATO MÜTTEFİKLERİNE SATACAĞIZ"

Norveç yönetimi, Malezya Donanması’nın savaş gemilerini donatmak üzere sipariş ettiği ve parası ödenen NSM gemisavar füzelerinin teslimatını iptal ettiğini duyurdu.

Oslo yönetiminden yapılan açıklamada, "Gelişmiş teknolojileri önümüzdeki dönemde sadece yakın müttefiklerimizin ve NATO üyelerinin kullanımına sunacağız" ifadeleri kullanılırken, Malezya Savunma Bakanlığı karara sert tepki gösterdi. Sözleşme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiklerini belirten Kuala Lumpur yetkilileri, Batılı ülkelerin taahhüt bağlayıcılığının büyük bir soru işaretine dönüştüğünü vurguladı.

Batı yine sözünden döndü, ABD çaresiz kaldı! O ülke Ankara'nın kapısını çalıyor

ABD STOKLARI ERİDİ: KUALA LUMPUR ARADIĞI CEVABI BULAMADI

Norveç’in yarattığı güvenlik zafiyetini kapatmak isteyen Malezya, ilk olarak Washington hattına yöneldi. Ancak ABD ordusunun, bölgesel operasyonlar ve Basra Körfezi'ndeki çatışmalar nedeniyle kendi güdümlü mühimmat stoklarında "kritik seviyelere" gerilediği biliniyor. Üretim kapasitesinin çoğunu kendi ihtiyaçlarına ve Doğu Avrupa/Orta Doğu hattına ayıran Trump yönetiminin, Malezya’nın acil tedarik talebine kısa sürede cevap vermesi zor görünüyor.

"ATMACA Malezya İçin Biçilmiş Kaftan": Kızılötesi Arayıcı Başlık Hamlesi

Oluşan bu stratejik boşlukta tüm gözler Türkiye’nin Roketsan imzalı yerli ve milli gemisavar füzesi ATMACA'ya çevrildi. TRT Haber Muhabiri Sertaç Aksan'a konuşan Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, Norveç füzesi NSM’nin F-35 altyapısından devşirilen kabiliyetli bir platform olduğunu kabul etmekle birlikte, ATMACA’nın esnek yapısıyla oyunun kaderini değiştirebileceğine dikkat çekti:

"Türkiye’nin ATMACA füzesi menzil olarak NSM’ye eşdeğer. Güdüm sisteminde radar kullanıyor ancak üzerine kızılötesi arayıcı başlık (IIR) entegre edildiğinde Norveç füzesinin dünyadaki en ciddi rakibi haline gelecektir. Nitekim bu versiyonlarla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Böyle bir konfigürasyon, Malezya’nın içine düştüğü çıkmazda hayli güçlü bir çözüm sunar. Malezya yönetiminin yakında Ankara’nın kapısını çalacağını düşünüyorum."

SAHADAKİ ESNEKLİK TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

Türkiye’nin sahadaki hızlı geribildirimlerle ürünlerini anında güncelleyebilme kapasitesine sahip olduğunu belirten uzmanlar; ATMACA’nın yakında yeni ihracat başarılarıyla adından sıkça söz ettireceğini vurguluyor. Batı merkezli kısıtlamalar ve iptaller karşısında "güvenilir müttefik" konumunu pekiştiren Türk savunma sanayii, Güneydoğu Asya pazarında taşları yeniden dizmeye aday.

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